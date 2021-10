Alívios dos impostos dos combustíveis foi “pífio” e ridículo”

A comentadora da Renascença Graça Franco considera que o alívio do preço dos combustíveis ditado pelo Governo foi "pífio" e "ridículo". "Desce um cêntimo, sobe um cêntimo, mais valia não ter feito nada", acrescenta.

A subida do preço dos combustíveis foi o principal tema no espaço de opinião do programa "As Três da Manhã", no dia em que o assunto vai estar em discussão na reunião do Conselho Europeu para tentar chegar a medidas que mitiguem esta escalada de preços.

António Costa vai propor uma compra conjunta de combustíveis, à semelhança do que a União Europeia fez com as vacinas. Graça Franco considera que "não é uma medida fácil de executar".