Se há subidas de impostos “transitórias”, também podia haver descidas

O preço dos combustíveis “repercute-se numa inflação que pode ser insustentável”, alerta Graça Franco, considerando, por outro lado, que “o embate pode ser provisório”.

Recordando que “o adicional [IMI] foi criado transitoriamente pela troika e nunca mais acabou”, defende que também pode haver impostos que “descem provisoriamente”.

“Já assistimos a descidas e subidas pontuais”. Agora, “é preciso esperar para ver”, diz.

A comentadora d’As Três da Manhã considera ainda que a determinação com que o Governo afirma que não pode haver descida no imposto sobre os combustíveis está relacionada com a negociações do Orçamento do Estado para 2022.

O Governo prevê arrecadar, só no imposto sobre produtos petrolíferos sem o impacto do IVA, 3,5 mil milhões de euros