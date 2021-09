“Esforço do SNS para manter os seus formandos em exercício é muito baixo”

A comentadora da Renascença considera que o "esforço do Serviço Nacional de Saúde para manter os seus formandos em exercício é muito baixo". Graça Franco falava a propósito de vários problemas e denúncias que têm sugido sobre falta de médicos em serviços de saúde, como por exemplo no Hospital de Setúbal.

"Quando se diz que Portugal tem um dos mais altos níveis de médicos por mil habitantes e verdade, teoricamente não faltam médicos, mas faltam no SNS", acrescenta.

A denúncia sobre problemas no Hospital de Setúbal foi feita pela Ordem dos Médicos, organismo a quem Graça Franco aponta o dedo. "Ordem dos Médicos críticas, mas tem muitissima culpa", acusa.

No espaço de comentário do programa "As Três da Manhã", Graça Franco criticou ainda a presença da ministra da Saúde e outros elementos do elenco governativo em ações de campanha para as autárquicas. "Tenho visto todo o Governo a passear-se na campanha das autárquicas", diz.