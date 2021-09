​Aumento da eletricidade terá impacto “dramático” na agricultura

A comentadora da Renascença Graça Franco receia que os anunciados novos aumentos da eletricidade vão ter um impaco o"dramático" em vários setores, entre os quais a agricultura.

No espaço de comentário no programa "As Três da Manhã", Graça Franco explica que, neste setor, a subida destes preços vai fazer "aumentar brutalmente o preço da rega". Consequentemente, aumentando os preços de produção, aumenta o preço final dos produtos, ficando os produtos portugueses em desvantagem face, por exemplo, aos espanhóis.

Este é o segundo aumento extraordinário das tarifas de eletricidade no mesmo anos. Estas subidas estão relacionadas com a necessidade de reduzir o défice tarifário, ou seja, aquilo que foi dado ao longos dos anos para compensar aquilo que é o preço real da eletricidade e aquilo que era o preço das tarifas de eletricidade.

Este défice tarifário "tem de ser reduzido, tem que se aproximar da realidade", explica.