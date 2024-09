PS admite travar no Parlamento descongelamento das propinas

O PS admite tentar travar no parlamento o descongelamento das propinas no ensino superior, se o governo avançar com a medida. A possibilidade foi noticiada nas últimas semanas por vários órgãos de comunicação social e ainda não foi desmentida pelo ministro da Educação, Ciência e Inovação. Em entrevista à CNN Portugal, Fernando Alexandre não clarificou a questão – disse apenas que é preciso rever o financiamento no ensino superior e esperar até ao Orçamento do Estado (OE2025). No podcast Geração Z, da Renascença e EuranetPlus, o socialista Miguel Rodrigues sublinha que deve “haver espaço para a discussão na especialidade” sobre o tema, mas acredita que o Partido Socialista (PS) deve fazer a “advertência” de que não vai concordar com o descongelamento das propinas. O antigo deputado acredita, por isso, que o PS vai “com certeza” tentar travar a medida se ela avança através do parlamento, como fez com os escalões do IRS – mas não adianta se o assunto pode ser mais uma linha vermelha para não viabilizar o OE2025.

“Eu não consigo dar uma resposta cabal sobre se estão a entrar ou não para aprovação do OE2025 ou para uma eventual abstenção do PS. (…) Mas nas últimas eleições legislativas, o secretário-geral deixou claro que as propinas não eram para continuar congeladas, eram mesmo para diminuir e para diminuir até zero. E, portanto, acho normal que o PS tente cumprir aquilo que prometeu aos portugueses”, adianta. Do lado do PSD, a deputada Eva Brás Pinho sublinha que o “ainda não houve nenhuma confirmação por um membro do governo” e que toda a polémica não passa de um exemplo do “efeito Mandela”, em que “toda a gente acredita em algo depois de um canal de televisão o dizer”. A social-democrata desdramatiza um possível descongelamento das propinas e vira o foco para “os principais entraves” dos estudantes universitários. “Descongelar não é aumentar. Faz-me confusão que nos percamos nessa discussão quando, na verdade, sabemos que os principais entraves para um jovem não é sequer o valor das propinas, mas sim o custo de tudo o resto. O alojamento estudantil, o dinheiro para pagar alimentação… E nisto o Governo também tem procurado dar resposta”, sublinha.