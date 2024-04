A Europa é para todos? "É preciso mais investimento para as migrações"

Bruxelas só vai conseguir resolver a crise migratória se alocar investimento para reduzir as desigualdades nos países periféricos à União Europeia. O apelo é feito em conjunto pelos dois convidados do episódio desta semana do Geração Z da Renascença e da EuranetPlus. David Ferreira da Silva, antigo assessor no Parlamento Europeu, duvida que o Pacto das Migrações – aprovado no hemiciclo este mês – resolva de vez o problema dos fluxos migratórios, até porque “daqui a uns tempos as zonas mais críticas podem ser outras”. O criador do projeto Praça do Luxemburgo sugere uma visão mais abrangente do problema e que inclua os conflitos na Ucrânia e no Médio Oriente.

“Este problema só se vai resolver quando houver uma maior capacidade de investir na democratização, capacidade económica e diminuição das desigualdades nos países periféricos da União Europeia. E também quando se puder acabar com o flagelo que está a ser a guerra na Ucrânia e no Médio Oriente”, defende. Maria Luísa Moreira, consultora em assuntos europeus e cooperação internacional, alinha-se nesta posição, mas deixa um aviso à União Europeia: a ajuda humanitária não pode mudar consoante o conflito.

Temos de acabar com os dois pesos e duas medidas. Fomos muito rápidos a acolher refugiados ucranianos, mas o mesmo não se passa com outras pessoas

“Temos de acabar com os dois pesos e duas medidas da nossa política externa. Nós fomos muito rápidos - e muito bem - a acolher refugiados ucranianos, mas o mesmo não se verifica com outro tipo de refugiados, [no Médio Oriente] e (...) mesmo com a vergonha que é a quantidade de gente que morre a tentar chegar à Grécia e Itália e por aí”, detalha.

Em Bruxelas, Operação Influencer seria "soft" Neste episódio do Geração Z, os convidados falam ainda do que falta fazer para aumentar a confiança dos cidadãos nas instituições europeias, nomeadamente em matéria de transparência. Atualmente, os eurodeputados não são obrigados, como nos outros órgãos europeus, a inserir no Registo de Transparência todas as informações relacionadas com as reuniões de “lobbying” onde participem.

Maria Luísa Moreira recorda que o “lobbying é uma atividade saudável em democracia”, mas pede regras mais rigorosas e iguais para todos, até para afastar “a desconfiança nas instituições europeias”

David Ferreira da Silva concorda que é “normal” que certos grupos tentem “influenciar positivamente” os decisores políticos e, olhando para o contexto nacional, até vê semelhanças na Operação Influencer.

É ter maior sensibilidade em relação às necessidades sociais no programa Erasmus – por exemplo, [criar] uma tarifa solidária

Este especialista em comunicação política considera que, em Bruxelas, o envolvimento do ex-ministro João Galamba seria “bastante soft e completamente normal” e que toda a polémica “só revela as percepções das pessoas em relação a estas situações”.

Erasmus pode perder com "economia de guerra" À mesa do Geração Z, os dois convidados mostraram-se ainda preocupados com o facto de as iniciativas europeias para a juventude não chegarem a todo o tipo de jovens. David Ferreira da Silva critica a União Europeia por ter “estagnado” o programa Erasmus e pede mais investimento até para introduzir uma vertente solidária e social no programa à qual as bolsas de financiamento para os alunos ainda não respondem.