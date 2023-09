​Erasmus: "Ai, filha, não arranjes para lá um alemão!"

Antes de partir para Hamburgo, na Alemanha, para fazer Erasmus, em 1995, a mãe de Inês Espada Vieira fez-lhe um pedido: “Ai, filha, não arranjes para lá um alemão!”. Inês diz que foi “uma boa filha” e levou o conselho "a sério".

Não só cumpriu, apaixonando-se por um espanhol, Javier, com quem já tem três filhos, como hoje, aos 47 anos, enquanto professora da Universidade Católica, incentiva todos os alunos a aventurarem-se, "mesmo que a experiência não seja tão romântica ou fértil" [risos]: "Sou uma entusiasta do programa Erasmus”, admite.



Para Pedro Dimas, de 22 anos, a experiência em Florença não teve nada de romântica nem fértil - foi um desafio constante. "O desconhecimento total da burocracia por parte da universidade" e a falta de respostas do lado italiano levou-o a ficar um mês sem aulas e sem conseguir a atribuição do "codice fiscale" (número de contribuinte) necessário para alugar casa. Festas em discotecas houve muitas, mas nunca foi a nenhuma. "Gostaria de ter feito algo mais cultural, como visitar San Gimignano, que tem dos melhores gelados do mundo", critica. Valeu-lhe o "desenvencilhar" e "as aulas todas em italiano", língua com que ainda hoje fecha negócios em Portugal.

No Geração Z desta semana, falamos sobre as vantagens, mas também dos contratempos que pode trazer o Erasmus - o programa financiado pela União Europeia que já leva 36 anos de existência e permite aos jovens estudarem em países da UE e também na República da Macedónia do Norte, Islândia, Liechtenstein, Noruega, Sérvia e Turquia, durante um período que pode estender-se até um ano. De acordo com a Comissão Europeia, no top três dos destinos preferidos dos portugueses estão Espanha, Polónia e Itália.