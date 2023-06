IPDJ considera que Mourinho deu "mau exemplo" aos jovens ao confrontar árbitro

“Os comportamentos de treinadores de referência como o de José Mourinho são inaceitáveis”, afirma Vítor Pataco, presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), em entrevista ao podcast Geração Z da Renascença, que esta semana debate a relação dos jovens com o desporto.



As declarações surgem numa altura em que José Mourinho está debaixo de fogo e a ser alvo de um processo disciplinar por parte da UEFA, por "insultos e linguagem abusiva" dirigida ao árbitro no final da Liga Europa perdida para o Sevilha. Vítor Pataco fala num "mau exemplo" para as gerações mais novas que já "encaram a prática desportiva de uma forma mais positiva".

"Não podemos de maneira nenhuma aceitar um comportamento desviante como aquele que vimos. Sou um admirador de José Mourinho desde sempre, mas como português senti-me muito constrangido ao ver aquele comportamento e vimos que ele teve uma relação direta e contagiou o comportamento dos adeptos no aeroporto”, critica.

Em relação à violência nos campos de futebol, o presidente do IPDJ acredita que chegará o dia em que Portugal não vai precisar de polícias nos estádios e aplaudir o adversário “será normal”. Portugal ainda não é a Inglaterra, reconhece, mas “está também a fazer o seu caminho”- que não deveria passar pelo aumento de penalizações, mas sim "pela componente educacional".

"Eu acredito na progressão daquilo que é uma evolução social baseada na educação e baseada nos valores. (...) Agora, se nem um treinador que conduz uma equipa de jovens tem valores, e não consegue transmitir esses valores, esses jovens não vão ter valores para a vida. E é por isso que também é muito importante a formação e qualificação dos treinadores e a preservação daquilo que são os valores intrínsecos do desporto. Muitas vezes o treinador tem um papel mais influente do que os próprios pais", alerta.

Não são os jovens que precisam de lições de desportivismo, mas os pais

"As novas gerações já encaram a prática desportiva de uma forma bastante mais positiva", acredita o presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude, que admite que até podem ser os jovens a "reeducar" os pais.

"A nova geração encontra na sociedade outras inspirações e outras motivações até de mudança. Por exemplo, as questões ambientais a que os nossos pais não eram sensíveis, hoje, como bem sabemos, os jovens são sensíveis a elas e são eles que reeducam os pais. No desporto é a mesma coisa. Portanto, nós não temos que nos preocupar com os jovens, mas sim com quem está à sua volta, incluindo os próprios pais", alerta.

Foi com esse objetivo que o Instituto Português do Desporto e Juventude lançou, em maio, em parceria com outras federações [Futebol, Andebol, Basquetebol, Voleibol e Patinagem], a campanha #NãoSejaBullydeBancada. A iniciativa quer erradicar comportamentos poucos éticos e violentos dos pais e encarregados de educação no desporto que, de acordo com Vítor Pataco, chegam a causar "constrangimento aos próprios filhos, sobrinhos, netos".

"Chamar nomes aos árbitros, aos treinadores ou aos próprios colegas.... As crianças e os jovens não gostam disso. (...) Os pais devem incentivar os filhos de forma positiva, para que se sintam mais tranquilos e motivados para a prática desportiva e não estarem ali sob pressão por parte dos familiares", sublinha.

Vítor Pataco recorre ao "bom exemplo" do andebol de praia para lembrar o que deveria ser uma prática normal num contexto de competição.

"Nos penalties, quando um jogador marca golo, vai dar um abraço de solidariedade ao guarda-redes. É um gesto que é apreciado nas bancadas, bastante simpático e de muito desportivismo"