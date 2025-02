As incertezas e a inflação

O Banco Central Europeu (BCE) cortou os seus juros de referência em 0,25 pontos percentuais, como se esperava. Foi a quarta vez consecutiva que o BCE aliviou os seus juros. Já a Reserva Federal, o banco central dos EUA, desta vez manteve os seus juros.

A economia da zona euro dá sinais de estagnação, levando o BCE a descer os seus juros de referência. A maior economia da zona euro, a alemã, contraiu mais do que se esperava, sobretudo no quarto trimestre de 2024; também a economia francesa contraiu no último trimestre.

Assim, a zona euro cresceu apenas 0,7% no ano passado. Portugal até ultrapassou essa fraca marca, crescendo 1,9% em 2024, a maior subida na zona euro. O BCE não podia ignorar a tendência para a estagnação económica na Europa.

A inflação tende a recuar na zona euro. Mas a inflação em Espanha subiu para 3% em janeiro. Mais importante, as ameaças de Trump, presidente dos EUA, aumentam o risco inflacionário na zona euro. Fortes subidas das barreiras alfandegárias trazem maiores aumentos de preços, naturalmente.

O BCE também não ignora esse fator de instabilidade e incerteza que são as medidas anunciadas por Trump. É a vida...

Francisco