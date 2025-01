​Trump e a democracia americana

Faltam poucos dias para Trump tomar posse de presidente dos EUA. A interrogação que agora se coloca é saber até que ponto esta segunda estadia de Trump na Casa Branca a democracia americana será abalada.

É um exagero prever que a democracia dos EUA resistirá com dificuldade à segunda presidência de Trump? Infelizmente, não é um exagero.

É certo que a anterior presidência de Trump decorreu sem males maiores para o funcionamento democrático nos EUA. Mas há oito anos Trump estava pouco preparado e teve de recorrer a muita gente que não despreza a democracia liberal. Agora será diferente. Trump andou anos a escolher os seus atuais colaboradores e manifesta um indisfarçável desejo de vingança.

Repare-se no contraste entre a cerimónia de transição do poder realizada no Capitólio no passado dia 6 e idêntica cerimónia que aconteceu quatro anos antes. A cerimónia recente decorreu com perfeita normalidade; já em 6 de Janeiro de 2021, e por iniciativa de Trump, milhares de adeptos dele invadiram o Capitólio, tentando impedir que Joe Biden tomasse posse como presidente dos EUA.

Foi um dos maiores atentados à democracia americana. Trump recusou (e ainda hoje recusa) ter perdido a eleição presidencial de 2020, não obstante mais de cinquenta tribunais do país terem confirmado, sem quaisquer dúvidas, a vitória eleitoral de Biden. Daí o recurso à violência por parte dos adeptos de Trump. Felizmente não lograram os seus intentos antidemocráticos, mas houve mortos e feridos.

Milhares destes desordeiros foram condenados em tribunais. Mas agora Trump, de novo presidente, tenciona perdoar aos invasores do Capitólio. É mais um sinal preocupante de como a democracia liberal interessa pouco a Trump.