​O FMI, Trump e o protecionismo

O Fundo Monetário Internacional (FMI) está preocupado com o fraco crescimento económico que o tem levado a rever em baixa as suas previsões. A batalha contra a inflação está praticamente ganha, agora o problema está num anémico crescimento económico.



Afirma o economista-chefe do FMI que, “infelizmente, o crescimento global de médio prazo continua sem brilho. Embora muito deste resultado reflita o cenário mais fraco na China, as perspetivas de médio prazo noutras regiões, como a América Latina e a União Europeia, também se deterioraram”. O FMI pede aos governos que invistam em reformas estruturais que façam crescer mais as suas economias e que afastem o protecionismo.

O FMI não referiu o nome do grande entusiasta do protecionismo, Trump. Mas certamente estava a pensar nele.

Trump já confessou que adora barreiras alfandegárias, como subir os direitos aduaneiros sobre importações. O FMI reconhece que medidas dessas podem, por vezes, fazer crescer o investimento e a atividade económica no curto prazo. O problema está no médio e longo prazo.

O FMI alerta para que medidas protecionistas “levam frequentemente a retaliações, não conseguem garantir melhorias sustentáveis nos níveis de vida e devem ser firmemente recusadas”. Se Trump fosse um estadista talvez desse atenção ao alerta do FMI. Mas ele não é um estadista, é um oportunista que não só ameaça a democracia nos EUA como, na política económica, apenas pensa no curto prazo.

Francisco