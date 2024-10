Criticar Israel

Dirigir críticas a Israel é por vezes mal visto. Porque Israel é uma democracia, o que não acontece nos países vizinhos. E porque criticar este país soa a antissemitismo.

Convém, por isso, chamar a atenção para dois ou três pontos. Israel ainda é uma democracia, mas tem dado passos no sentido de uma autocracia. Netanyahu procurou alterar normas constitucionais; perante grandes manifestações de protesto dos israelitas, travou algumas alterações. Mas do seu governo fazem parte forças políticas de extrema direita, que não partilham de qualquer zelo democrático.

Por isso israelitas democráticos, preocupados pela deriva autocrática de Netanyahu, têm chamado a atenção para as entorses à democracia em Israel. É verdade que as sondagens mostram que Netanyahu ganharia eleições se fossem agora. Num país rodeado de inimigos, que não aceitam sequer a existência de Israel, a defesa é a prioridade das prioridades. E Netanyahu, político hábil, terá convencido muitos dos israelitas de que ninguém como ele defende o país com eficácia. Só que os fins não justificam os meios.

A questão do antissemitismo também merece atenção. Israel tem frequentemente tomado posições que podemos classificar de excesso de legítima defesa. Por vezes Israel atua como se a terrível tragédia da exterminação dos judeus pelos nazis alemães permitisse agora ao governo de Netanyahu fazer tudo.

Veja-se o que ainda hoje acontece em Gaza. Para destruírem o movimento terrorista Hamas, os israelitas bombardeiam diariamente Gaza, matando, até agora, cerca de 42 mil civis inocentes, incluindo mulheres e crianças. Não é aceitável. Como não é aceitável que colonos israelitas matem sem justificação palestinianos na Cisjordânia, onde os colonatos israelitas não param de aumentar.

Critica Israel muita gente angustiada com a deriva autoritária de Netanyahu.