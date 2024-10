O BCE deve baixar os seus juros

Mário Centeno, governador do Banco de Portugal, antecipou uma nova descida dos juros do Banco Central Europeu (BCE) já na reunião de 17 do corrente mês. Falando no Forum de La Toja (Galiza, Espanha), Centeno mostrou-se esperançado nessa descida. Ele tem sido um dos membros do Conselho de Governadores do BCE mais favoráveis a uma política monetária menos restritiva.

Um outro governador do BCE, o finlandês Olli Rehn, manifestou-se publicamente no mesmo sentido. E justificou apontando que a inflação está a desacelerar. De facto, a taxa de inflação na zona euro desceu até mais do que o previsto, passando de 2,2% para 1,8% no fim de setembro.

Numa altura em que os indicadores de confiança na zona euro estão em queda, sobretudo na Alemanha, podem considerar-se as atuais taxas de juro do BCE demasiado restritivas.

Assim, perante um risco de recessão, é provável que o BCE desça os seus juros na quinta feira da próxima semana e de novo os desça na reunião de dezembro. Cada uma dessas descidas poderá ser de 0,25 pontos percentuais. Seria um boa ajuda ao crescimento económico em Portugal.