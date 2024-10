A. Guterres e a ONU

António Guterres é Secretário-Geral da ONU há sete anos. Antes tinha sido dez anos Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados. Portanto conhece bem a ONU e as suas limitações atuais.



A ONU é uma organização intergovernamental que existe desde 1945. O seu principal órgão executivo permanece um Conselho de Segurança onde estão os países vencedores da II Guerra Mundial, o que é desajustado aos tempos atuais. Países como a Rússia têm aí poder de veto, o que inviabiliza muitas iniciativas.

Agora Guterres foi declarado pelo governo de Israel “persona non grata” e impedido de se deslocar aquele país. No seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, há dias, Guterres afirmara que Gaza "é um pesadelo ininterrupto que ameaça levar toda a região com ele" e "basta olhar para o Líbano". Palavras certeiras, que não terão agradado ao governo israelita de Netanyahu.

Como tinha mostrado quando foi primeiro ministro de Portugal, Guterres não é pessoa para cortar com aquilo que considera errado. Demitir-se, por exemplo, em protesto contra a incapacidade da ONU para se reformar.

Provavelmente Guterres considera que, no seu cargo de Secretário-Geral, ainda consegue fazer alguma coisa de útil. O que terá acontecido quando era Alto Comissário para os Refugiados, mas não parece ser o caso no seu presente cargo, o mais alto no quadro das Nações Unidas.

Se as potências que dominam a ONU travam reformas naquela organização internacional, então Guterres talvez devesse bater com a porta. Entretanto, no Médio Oriente aumenta o risco de uma confrontação militar generalizada.

Francisco