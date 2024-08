Os emigrantes portugueses enviaram para o país em 2023 quase 4 mil milhões de euros. No primeiro semestre do corrente ano as remessas de emigrantes subiram 7% em relação ao período homólogo do ano passado. Quanto ao dinheiro enviado de Portugal pelos imigrantes, para os seus países de origem, quedou-se pelos 570 milhões de euros em 2023.

Este importante contributo para o equilíbrio das contas externas de Portugal não é um fenómeno recente. No século XIX e primeiras décadas do séc. XX a emigração para o Brasil trouxe muito dinheiro para o nosso país – e também, em certos momentos, alguns problemas financeiros quando este fluxo de dinheiro era travado por alterações cambiais ou outras.

Na segunda metade do século XX a emigração portuguesa foi sobretudo dirigida para França e para outros países europeus. Atualmente mais de metade do dinheiro remetido para o nosso país pelos emigrantes provém de França, Suíça e Reino Unido.

Muitos desses emigrantes estiveram em Portugal a passar férias, neste mês de agosto, que está a terminar. E assim conseguiram trazer alguma animação ao despovoado interior português.

É surpreendente que agora se fale tanto de imigração, ignorando que o nosso país é uma nação de emigrantes. Como se milhões de portugueses não tivessem passado, durante muitas décadas, as dificuldades próprias de quem sai da pátria em busca de melhores condições de vida e de trabalho.

Quem não se esquece de Portugal são os que vivem no estrangeiro e enviam para aqueles que por cá ficaram quantias muito significativas. Até por respeito pelos nossos emigrantes temos a obrigação moral de tratar bem os imigrantes, que entre nós permitem que hoje funcionem inúmeras atividades, da agricultura ao turismo.