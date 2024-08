As autoridades da Ucrânia garantiram que não pretendem anexar território russo. Afirmou Zelensky que a captura de soldados russos poderá servir de troca por prisioneiros de guerra ucranianos.

Ninguém ignora que o potencial bélico russo é muito superior ao das forças armadas ucranianas. Por isso, vermos a Ucrânia a avançar em território russo parece-nos algo do tipo David vencer o mais poderoso Golias.

A inferioridade militar da Ucrânia tinha sido agravada pelo longo atraso no fornecimento às suas forças armadas de material bélico e de munições por parte dos países ocidentais. O desânimo ameaçava os combatentes, que, no entanto, continuavam a lutar.

A decisão de atacar a Rússia invadindo o seu território veio dar força moral aos militares ucranianos. Há um sentimento de desforra por parte da Ucrânia. Como afirmou um porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano, “a Rússia trouxe esta guerra para o território da Ucrânia e é correto que esta guerra regresse agora ao território da Rússia”.

O ataque da Ucrânia surpreendeu Putin e os estrategas russos. Cerca de 200 mil civis foram deslocados da região para lugares seguros. É provável que a Ucrânia procure, assim, uma moeda de troca para negociar com a Rússia um cessar fogo – não já, mas quando houver condições para negociar a paz. Uma paz que não seja a mera rendição dos invadidos pela Rússia. No imediato, esta “invasão” ucraniana obrigou a Rússia a desviar forças para conter os ucranianos no território russo.

À força bruta da Rússia a Ucrânia contrapõe uma hábil manobra militar. É, de facto, David contra Golias.

Francisco