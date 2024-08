​Abranda o crescimento económico

O crescimento da economia portuguesa desacelera. Não é dramático e o abrandamento está dentro das projeções do Governo. Mas convém analisar os motivos desse abrandamento.



O combate à inflação na zona euro fez-se essencialmente pela subida dos juros do Banco Central Europeu, o que travou o crescimento económico; é como tomar um medicamento que provoca algum incómodo, mas é indispensável para debelar uma doença grave. E a inflação é uma doença grave da economia.

A subida dos preços na zona euro situou-se em 2,5% em junho, mas subiu uma décima em julho, para 2,6%. Por isso se levantam dúvidas sobre se o BCE irá decidir, já em setembro, uma nova baixa nos seus juros.

A situação política internacional não ajuda a economia, sobretudo se conflitos no Médio Oriente levarem a uma forte subida do preço do petróleo. Ontem, depois de se saber que o Irão tenciona responder à morte do líder político do Hamas (alvejado por Israel), o barril de Brent subiu 2,7%.

No caso português a forte subida do turismo ao longo dos últimos anos explica boa parte da expansão da economia. Ora o turismo em Portugal continua a crescer, mas agora mais lentamente. Por outro lado, o forte crescimento das visitas de turistas estrangeiros pode estar perto de desencadear movimentos anti-turismo em algumas zonas do país. O que recentemente aconteceu no Sul de Espanha.

Os poderes públicos nacionais não têm capacidade para orientar os turistas que nos visitam para áreas menos congestionadas. Por isso parece ser uma ilusão pensar que facilmente poderíamos desviar os turistas estrangeiros para o interior, afastando-os das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, bem como do Algarve.

Será mais sensato introduzir alguns limites na oferta turística, nomeadamente quanto a novos hotéis, e ir tentando atrair turistas que não se situem no chamado turismo de massas. Não será uma tarefa fácil.