Kamala Harris contra Trump

No passado domingo Joe Biden finalmente renunciou a candidatar-se a um novo mandato na Casa Branca. Fê-lo quando não era possível aguentar mais a queda de apoios políticos e financeiros. Se tivesse desistido da corrida duas ou três semanas antes, teria sido uma saída em glória, coroando uma brilhante carreira política de mais de meio século. Assim, abandona a corrida à reeleição empurrado por quase todas as figuras do partido democrático.

Ao desistir, Biden indicou a sua vice-presidente Kamala Harris para o substituir. É assim provável, mas não certo, que ela seja a candidata presidencial do partido democrático. A decisão formal de o partido democrático designar o seu candidato presidencial será tomada numa convenção entre 19 e 22 de agosto, em Chicago.

Logo após o anúncio da desistência de Biden os apoios financeiros à candidatura presidencial de Kamala subiram em flecha. Também os apoios políticos se multiplicaram.

Kamala Harris terá a vantagem de ser mulher. Poderá ser um trunfo contra Trump e o seu machismo nada sofisticado. É verdade que os três anos e meio de vice-presidência de Kamala não impressionaram positivamente. Mas procurar outro candidato nesta altura, com perspetivas de vencer Trump, parece tarefa impossível.

Trump logo declarou que vencer Kamala Harris será ainda mais fácil do que ganhar a Biden. Mas lamentou o dinheiro que ele e os seus colaboradores levaram a construir insultos e falsidades (os termos são meus, claro) contra Biden. Tendo este desistido, entende Trump que deve ser indemnizado. É preciso descaramento...