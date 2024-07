Os conservadores britânicos à beira da derrota

Na próxima quinta-feira há eleições gerais no Reino Unido. O sistema eleitoral britânico considera apenas o vencedor em cada círculo. O que permite a um partido ter uma maioria absoluta na Câmara dos Comuns sem ter obtido uma maioria de votos à escala nacional.

Todas as previsões e sondagens apontam para uma pesada derrota do partido conservador, devendo o próximo governo britânico ser do partido trabalhista. Os trabalhistas fizeram uma campanha cautelosa, sabendo que destas eleições sairá sobretudo uma pesada derrota para os conservadores.

O partido conservador britânico governa o Reino Unido há 14 anos. Mas os últimos anos têm sido catastróficos.

Os conservadores tinham um problema com a pertença do seu país à União Europeia (UE), que dividia o partido. Em 2016 o então líder do partido conservador e primeiro ministro, David Cameron, apostou num referendo sobre ficar ou sair da UE, convencido de que maioria dos britânicos decidiria pela manutenção do seu país na Europa comunitária. Só que em junho de 2016 o referendo deu à vitória aos partidários da saída. Cameron demitiu-se.

Sucederam-se anos de agitação na política britânica. Não apenas se multiplicaram os escândalos, envolvendo até os mais altos cargos políticos, como as promessas dos defensores do Brexit (saída da UE) se revelaram fantasiosas – em parte porque os defensores do Brexit tinham prometido coisas impossíveis. Afinal, o referendo não apaziguou o partido conservador nem a saída da UE trouxe as maravilhas anunciadas.

Não tendo obtido da UE um acordo favorável depois do Brexit, a economia britânica quase estagnou, aumentando a pobreza na Grã-Bretanha.

No plano político prevaleceu a instabilidade. Depois de Cameron, sucederam-se os chefes de governo, todos do partido conservador – Theresa May, Boris Johnson, Elizabeth Truss e agora Rishi Sunak, com erráticas mudanças de políticas, muitas delas contraditórias.

Para o partido trabalhista ganhar as eleições desta semana bastará não cometer erros clamorosos.