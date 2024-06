​Depois das eleições

A grande derrota de Macron, que marcou eleições gerais para 30 deste mês, leva a pensar que Marine Le Pen provavelmente será presidente de França em 2027.



Na Alemanha as eleições para o Parlamento Europeu (PE) colocaram o partido de extrema direita AfD à frente dos sociais democratas do chanceler Olaf Scholz. E enquanto M. Le Pen moderou as suas posições para vir a ser eleita presidente daqui a dois anos, o partido alemão AfD mantém-se da direita radical.

Assim, pelo menos nos próximos tempos, a integração europeia não terá a funcionar o eixo franco-alemão.

A vaga da direita radical fez-se sentir nestas eleições, mas não foi tão poderosa como alguns desejavam e outros receavam. Essa direita extrema terá agora cerca de 170 eurodeputados, mais 37 do que antes. O partido popular europeu (PPE), da direita moderada, aumentou o número dos seus eurodeputados de 180 para 189. A extrema direita subiu em 14 Estados membros da UE; apenas três países da UE não elegeram eurodeputados de extrema direita.

Por cá, o Chega não acompanhou a onda de extrema direita. Sofreu uma importante queda, face às eleições de março. Os partidos que estão no poder geralmente não ganham eleições europeias; a AD ficou em segundo lugar, muito perto do partido socialista.

Perante os fracos resultados da esquerda radical, L. Montenegro pode encarar a votação do Orçamento para 2025, lá para novembro, com algum otimismo - nenhum partido deseja eleições nos próximos meses.

A declaração de apoio da AD à candidatura de António Costa à presidência do Conselho Europeu mostrou que continua vivo o entendimento com o PS em questões fundamentais. Como se viu agora com a designação de Luís Paes Antunes para presidir ao Conselho Económico e Social.