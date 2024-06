​A guerra suja de Trump contra Biden

Multiplicam-se as previsões sobre o efeito da condenação de Trump nas eleições presidenciais de novembro. À primeira vista dir-se-ia que o efeito será negativo para ele. Mas reconhece-se a habilidade de Trump para se vitimizar, galvanizando os seus indefetíveis apoiantes, por isso é possível que o ex-presidente não saia prejudicado.



Entretanto um julgamento de Hunter Biden, filho do Presidente Joe Biden, veio trazer mais munições para Trump atacar à sua maneira o rival na corrida à Casa Branca. O Presidente Biden é um veterano da política americana; é respeitado mas não suscita entusiasmo nos seus apoiantes. Talvez tivesse sido boa ideia que o partido democrata dos EUA apresentasse um outro candidato, mas não o fez em tempo útil. E não é certo que tivesse encontrado um melhor candidato para defrontar Trump.

Hunter Biden é o segundo filho de J. Biden. Trata-se de um assumido alcoólico e ex-tóxico dependente, que ficou pior quando o irmão mais velho, Beau Biden, morreu de um tumor cerebral em 2015. Há muito que Trump arremessa lama sobre a figura deste segundo filho de J. Biden, tentando provar que ele é um corrupto e que o pai beneficiou dessa corrupção, acusações nunca confirmadas.

Agora Hunter Biden é acusado porque comprou uma pistola e, contra o que a lei americana dispõe, não declarou que era dependente de drogas ilegais. Nada disto tem a ver com corrupção, mas isso infelizmente não impedirá Trump de o voltar a acusar de corrupção, para prejudicar as perspetivas eleitorais do pai.

Trump mantém ainda hoje a mentira mil vezes desmentida de ter sido ele o vencedor das eleições presidenciais de 2020. Não terá o menor escrúpulo de mentir e inventar casos de corrupção do filho de J. Biden para tentar vencer em novembro do corrente ano.