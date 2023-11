Depois do “terramoto político”

O “terramoto político” desencadeado na manhã de terça-feira colocou o Ministério Público (MP) no centro da atualidade. Ouvem-se vozes manifestando preocupação com a possibilidade de as suspeitas do MP não virem a ser confirmadas no decorrer dos processos em marcha.

Se tal acontecesse a independência do poder judicial, uma das traves mestras da democracia, ficaria em risco, com os populistas a reclamarem o fim dessa independência. Por isso há que ter cuidado com os que, sem conhecerem ainda os processos, lançam dúvidas sobre a capacidade do MP. Para já, teremos de concordar que as instituições funcionaram no quadro democrático, o que é positivo.

António Costa saiu de maneira digna. Mas ele chefiou um governo assente numa maioria absoluta que ficará na história por uma inédita sucessão de “casos e casinhos”. A teimosia do ainda primeiro ministro em manter no Governo personalidades cujo comportamento suscitava as mais sérias dúvidas – como foi o caso de J. Galamba – não honra A. Costa.

O Presidente da República, que atravessava uma fase de atitudes e afirmações menos felizes, decidiu convocar eleições. Mostrou-se assim coerente com o que antes dissera sobre A. Costa e a maioria absoluta. E teve o cuidado de não mandar para o lixo o Orçamento de Estado para 2024, já aprovado na generalidade, atrasando cerca de três semanas a demissão formal do Governo.

A alternativa, desejada pelos socialistas, seria manter a maioria absoluta do PS com um novo primeiro ministro. Mas esse executivo teria fraca legitimidade para governar.

Claro que a mudança de governo acarreta inevitavelmente desvantagens. Basta pensar nas negociações com os sindicatos dos médicos, por exemplo, que agora sofrem um interregno de meses. Mas são custos da democracia. Há quem invoque esses custos para enaltecer vias não democráticas. Só que os portugueses não esqueceram o que entre nós se passou depois de 1926 – uma longa ditadura. Até porque em breve iremos comemorar os cinquenta anos do 25 de Abril.