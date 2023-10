Quando o dinheiro prejudica a economia

Pode o acesso a mais dinheiro prejudicar uma empresa? Pode, sem dúvida. Imaginemos uma empresa fabricante de máquinas, que atravesse uma fase de dificuldades financeiras. Por hipótese, essa empresa tem uma péssima gestão, que lhe faz perder produtividade.



Continuando com a ficção: a dita empresa, em resultado de contactos políticos, logrou obter um avultado apoio financeiro, talvez dinheiro de Bruxelas. Ora os gestores, confortados com o dinheiro obtido, desistem de melhorar a maneira como administram a empresa. Resultado: o dinheiro alcançado, permitindo uma ilusão de curto prazo, acaba por ditar a falência da empresa a médio prazo.

Creio que seria útil promover estudos e investigações sobre os efeitos do muito dinheiro que Portugal tem recebido da União Europeia. Como explicar que a entrada de somas avultadas na economia portuguesa não tenha acelerado significativamente o crescimento económico nacional?

A entrada de dinheiro também pode resultar em prejuízo para o Estado e para o país. Figuras próximas do PS, como o ex-ministro da Saúde Adalberto Campos Fernandes, ou o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, têm insistentemente referido que “deitar dinheiro” sobre os problemas do Serviço Nacional de Saúde (SNS) não permite ultrapassar as crescentes mazelas que afetam esse Serviço.

O Governo costuma responder às críticas quanto ao desempenho do SNS dizendo que canalizou mais dinheiro para o setor. Ora, quase se poderá adiantar que o acréscimo de dinheiro disponível, longe de resolver os problemas do SNS, os aumentou e, de certo modo, os “eternizou”. Dinheiro mal gasto, portanto.

A política preguiçosa de deitar dinheiro sobre os problemas evitou avançar com reformas. Convém recordar que os grandes prejudicados são os doentes e ainda mais os doentes das classes mais desfavorecidas.