​Analisar o compadrio

Ouve-se dizer, entre nós, que Portugal é um país de compadres, onde a “cunha” é um expediente de uso frequente e socialmente aceite. Claro que o compadrio inclui outras práticas, de natureza mais grave, mas nem sempre censuradas na sociedade.



Também se reconhece que a tolerância nacional face ao compadrio tem a ver com a convivência de gente com acesso ao poder, desde logo acesso à informação, e uma larga maioria que se sente longe dos centros de decisão, num quadro onde se multiplicam as falhas do Estado.

Ora, a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que tanto tem contribuído para melhor conhecermos Portugal, publicou agora um livro com o título “O Compadrio em Portugal”. O seu autor, João Ribeiro-Bidaoui, tinha publicado em 2020 um livro intitulado “Anatomia da Cunha Portuguesa”. Agora alarga o assunto, confessando-se “perplexo ao me aperceber de que a sociologia e antropologia portuguesas nunca se tinham dedicado a compreender, com maior profundidade, o fenómeno do compadrio e da cunha em Portugal”.

Entre os escassos contributos para compreender o compadrio na nossa sociedade o autor refere e cita J. Cutileiro e o seu livro sobre “Ricos e Pobres no Alentejo” (2004), bem como vários textos de J. Pacheco Pereira.

Embora afirme que “a nossa tolerância face ao compadrio parece ser cada vez maior”, João Ribeiro-Bidaoui considera um mito que o compadrio e as cunhas seja um fenómeno específico dos portugueses e - outro mito - que a sua prevalência na sociedade portuguesa seja uma fatalidade. E propõe uma luta pela transparência no acesso aos bens públicos e pela defesa do Estado de direito democrático. É que a tolerância ao compadrio equivale à desistência por um país melhor.

O autor preconiza fomentar, com tolerância e pedagogia, uma contracultura de censura ao compadrio, como um dever de cidadania. Tarefa para a qual as análises deste livro contribuem ao iluminarem o conhecimento do terreno, algo obscuro, onde prospera o compadrio.