​A universalidade dos direitos humanos

Os dirigentes comunistas da China rejeitam valores universais, como sejam o respeito pelos direitos humanos. Consideram que esses valores, invocados sobretudo pelos países ocidentais, são apenas neo-imperialismo racista. O semanário The Economist, que desde a sua fundação, em 1843, se proclama um defensor das ideias liberais, critica a posição chinesa, afirmando: “os valores universais são muito mais do que uma posição piedosa ocidental; são um mecanismo que fortifica as sociedades contra a insegurança.”



Consta que os países que negociaram a Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada pela ONU em 1948, tentaram encontrar uma justificação filosófica para aqueles direitos e para a sua universalidade, mas não conseguiram encontrar uma fundamentação teórica que merecesse o acordo de todos.

Por isso tal fundamentação não se concretizou; mas a ONU apontou situações concretas, como se vê neste texto: “Considerando que o desconhecimento e o desprezo dos direitos do Homem conduziram a actos de barbárie que revoltam a consciência da Humanidade e que o advento de um mundo em que os seres humanos sejam livres de falar e de crer, libertos do terror e da miséria, foi proclamado como a mais alta inspiração do Homem.”

Talvez consciente do que se passara em 1948, o Economist não tenta justificar teoricamente a universalidade dos direitos do Homem, mas adianta uma tese empírica: a tolerância, a liberdade de expressão e a liberdade individual ganham raízes em sociedades onde reine a confiança no futuro.

Aponta o semanário britânico vários casos em que políticos cínicos promoveram deliberadamente a insegurança, para assustarem a população, de modo a que esta procurasse refúgio num líder forte. Aconteceu com Bashar al-Assad na Síria, quando libertou criminosos das prisões, no início da Primavera Árabe. Ele apostou em que a ameaça da violência sunita levaria os sírios a acolherem-se à sua proteção. Também foi o caso de Putin, que jogou com as inseguranças nacionalistas russas para lançar a invasão da Ucrânia.

Em países democráticos, Trump e Bolsonaro exploraram a ansiedade de muitos votantes acusando os seus adversários de quererem destruir o modo de vida das pessoas e até de levarem os respetivos países à ruína.

Pelo contrário, diz o Economist, do Japão ao Chile multiplicam-se os casos onde uma maior segurança conduz à tolerância e à liberdade das pessoas.