A democracia e os seus adversários

A democracia é hoje ameaçada por políticos que, na prática, preferem regimes autoritários, autocracias. Políticos como Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria, Trump, ex-presidente dos EUA, Netanyahou, primeiro-ministro de Israel, etc. Ou líderes de partidos como Vox (Espanha), Chega (Portugal), União Nacional (França), etc.

Escrevi que políticos e partidos como estes preferem regimes autoritários na prática, porque todos eles se declaram adeptos da democracia. Aqui há uma diferença em relação aos fascistas que cresceram na Europa dos anos 20 e 30 do século XX. Esses fascistas consideravam a democracia um regime débil e ultrapassado – o futuro estaria nas autocracias. E proclamavam alto e bom som o que pensavam.

Só que, após a II guerra mundial, a democracia regressou em força. Por isso os que gostam mais de regimes autoritários evitam dizer mal da democracia. E muitos deles, quando no poder, não utilizam meios típicos de regimes não democráticos, como a censura prévia. Mas usam outros instrumentos para liquidarem a liberdade de expressão.

Na Hungria, por exemplo, V. Orbán não recorre à censura, mas conseguiu que empresários seus amigos comprassem a quase totalidade dos meios de comunicação existentes no país, de modo a evitar notícias e opiniões críticas. E todo o aparelho de Estado está ao serviço de Orbán. Assim não podem existir eleições livres e justas. Ora na Hungria realizam-se eleições – e o autocrata Orbán utiliza-as para “legitimar” o seu regime.

Os autocratas têm uma visão distorcida do que seja a legitimidade conferida por eleições livres e justas. Eles ignoram que nas verdadeiras democracias, que não são iliberais, existem direitos fundamentais que não podem ser violados por quaisquer maiorias parlamentares.

Ora vemos em Israel ser aprovada no parlamento uma lei que acaba com o poder do Supremo Tribunal se opor a certas medidas governamentais, único travão ao poder governamental em Israel (não existe ali uma constituição, nem o presidente da República pode vetar decisões do governo). Mas nós temos a maioria, argumenta Netanyahou – ou seja, não admitimos limites.

Assim vão agindo os que se queixam de que existe corrupção nas instituições democráticas, que julgam decadentes. Mas essa acusação, mais ou menos realista, é um pretexto para pôr termo à independência do poder judicial e à separação dos poderes. Os autocratas falam de democracia, mas não querem saber das exigências democráticas.

Francisco Sarsfield Cabral