Os portugueses e os estrangeiros

O general Garcia dos Santos teve um papel importante no 25 de Abril. Coube-lhe a área crucial das transmissões. Numa entrevista ao jornal Público do passado dia 7 o general Garcia dos Santos explicou a génese da insatisfação profissional dos oficiais do quadro permanente que levou ao derrube do regime.

A revolução do 25 de Abril teve apenas dois mortos. Porquê? Porque, lembrou o general, no 25 de Abril, como no 25 de novembro, os militares que enfrentavam outros militares tinham antes combatido na guerra colonial, muitos deles lado a lado. Era impossível que “desatassem aos tiros uns nos outros”.

Recordo-me do espanto de alguns jornalistas estrangeiros, que afluíram a Portugal no chamado “verão quente” de 1975, ao encontrarem a almoçar pacificamente em restaurantes de Lisboa oficiais que se situavam em posições contrárias, supostamente inimigas. A tensão nessa altura era grande, mas os laços que uniam os militares ultrapassavam essa situação.

Este fenómeno acontece um pouco em toda a sociedade portuguesa, desde logo na área política. Portugal é um país pequeno, onde quase todos se conhecem e convivem ou conviveram uns com os outros. Pelo menos aqueles que se situam no que poderemos chamar, sem juízos de valor, as elites. É uma característica porventura simpática, mas que leva frequentemente à débil existência de barreiras entre política e negócios, por exemplo.

Por outro lado, é provável que esta situação sociológica contribua para a tendência nacional de fulanizar as questões políticas. Ou seja, a tendência para, mais do que discutir ideias, se prefira discutir pessoas.

Note-se que entre nós quase não existe animosidade face aos estrangeiros – como amplamente se viu durante a Jornada Mundial da Juventude. E é confirmado pelo trajeto pessoal de tantos que saíram da pátria para viverem e trabalharem em sociedades estrangeiras, evidenciando uma grande capacidade de adaptação a outras terras e culturas.

Pelo contrário, os portugueses tendem a valorizar aquilo que é estrangeiro, por vezes depreciando injustamente o que é nacional. É também uma consequência da pequena dimensão do país.

Esta situação apenas será ultrapassada com o desenvolvimento do país. Entretanto, importa não permitir que o “amiguismo” entre portugueses leve à violação de princípios éticos básicos. Ora as instituições, a começar pela justiça, não têm feito o seu trabalho neste campo.