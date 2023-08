​Louvor e limites do multiculturalismo

“Estou feliz por estar em Lisboa, cidade do encontro que abraça vários povos e culturas e que, nestes dias, se mostra ainda mais universal”, afirmou o Papa Francisco no seu primeiro discurso depois de chegar a Portugal. Hoje, em cidades grandes e pequenas, do nosso país e de muitos outros países, encontram-se diferentes culturas. A vinda de tantos jovens estrangeiros para a Jornada Mundial da Juventude acentua um saudável ambiente multicultural.



Respeitar outras culturas, diferentes da nossa, é respeitar as pessoas dessas culturas. Porquê? Porque a personalidade de quem nasceu e cresceu numa determinada cultura é, em boa parte, constituída pelos valores e tradições dessa cultura.

Mas o multiculturalismo tem limites. Não podemos aceitar, por exemplo, que tratar mal as mulheres ou promover a excisão genital feminina sejam práticas correntes na nossa sociedade.

Também devemos olhar com preocupação o que se passa no chamado “Reino do Pineal”, uma seita situada na freguesia de Seixo da Beira, concelho de Oliveira do Hospital, em terrenos comprados por um futebolista dinamarquês. A preocupação tem a ver sobretudo com os direitos, a começar pelo direito à saúde, de crianças que ali vivem, à margem da ordem jurídica nacional.

O respeito por culturas alheias é limitado por valores fundamentais da nossa cultura, valores que muito devem ao cristianismo, mas que são também prezados por inúmeros não crentes. Aliás, nada nos obriga a seguir todos os valores da nossa cultura – terá de haver, sempre, uma atitude crítica. A cultura viva não é obra feita, é obra a fazer-se.

Dentro desses limites, o contacto com outras culturas abre os nossos horizontes e ajuda-nos a crescer em humanidade e sabedoria. É um enriquecimento pessoal.