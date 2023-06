Erros governamentais

O PS conseguiu uma surpreendente maioria absoluta de deputados nas eleições no fim de Janeiro de 2022. Mas não menos surpreendentes têm sido as dificuldades que o atual Governo manifesta perante uma sucessão interminável de “casos e casinhos”, o que levou muita gente a concluir que se trata do pior executivo desde o 25 de Abril de 1974.

Do lado do Governo alega-se que ele enfrentou sérias crises, de que os presentes governantes não são responsáveis – a pandemia e depois a invasão da Ucrânia pela Rússia, fazendo disparar a inflação para níveis que não conhecíamos desde há mais de trinta anos. Mas a verdade é que o atual Governo tem cometido erros perfeitamente evitáveis e que muito prejudicam a sua imagem.

Os erros continuam. Repare-se, como exemplos, em dois casos que vieram a lume na semana passada. O ministro das Infraestruturas, João Galamba, como se não bastassem os graves problemas registados no seu ministério, entendeu dar uma opinião sobre a localização do futuro aeroporto de Lisboa. Disse Galamba que Santarém fica longe de Lisboa, pelo que é baixa a probabilidade de aquela cidade acolher o novo aeroporto.

Pessoas envolvidas na candidatura de Santarém logo responderam que o aeroporto ficaria a 29 minutos de Lisboa (de comboio, presume-se). E estranhou-se que o ministro das Infraestruturas aparecesse em público a dar opiniões, quando uma comissão técnica independente está encarregada de apresentar, ainda no corrente ano, uma avaliação das várias localizações onde instalar a novo aeroporto – questão que se debate há décadas, sem que fosse tomada uma decisão. Ao Governo, naturalmente, cabe tomar essa decisão.

A intervenção de Galamba não teve a menor utilidade para o Governo. E poderá ter suscitado suspeições, uma vez que a localização do novo aeroporto já levou a fortes investimentos na compra de terrenos. Estou convencido de que o ministro Galamba é alheio às apostas dos privados quanto às localizações, mas não soube ficar calado. E se respondia a uma pergunta, devia dizer que não lhe cabe pronunciar-se, agora, sobre tal matéria. Faltou-lhe sentido de Estado.

Outro caso diz respeito ao apoio governamental às rendas. Em março foi anunciado esse apoio, cujas condições foram elencadas num decreto-lei. Mas eis que, agora, um despacho do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais de 1 de junho altera essas condições, tornando-as menos favoráveis para os contemplados, sob o pretexto de clarificar o decreto-lei de março. Houve uma mudança no cálculo do rendimento dos candidatos ao apoio das rendas.

Como é natural, a DECO recebeu “inúmeras” queixas de cidadãos que se sentem “defraudados”, apurou a Renascença. A tal nova interpretação viola, de facto, o decreto-lei de março, o que um mero despacho não pode legalmente fazer.

Pois em vez de reconhecer que se enganara em março, e alterar rapidamente o decreto-lei em conformidade, ou, em alternativa, em vez de revogar o tal despacho “interpretativo”, o Governo alonga-se em explicações frouxas. Com estas delongas, a imagem do Governo afunda-se e a confiança das pessoas cai.

Erros como estes podiam e deviam ser evitados, até porque não são forçados por ataques do adversário.