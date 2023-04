Joe Biden recandidata-se

Como foi largamente noticiado, Joe Biden anunciou formalmente que tenciona recandidatar-se ao cargo de presidente dos EUA. É um cargo pesado; daí as dúvidas de alguns que receiam a idade de Biden – 80 anos agora.

De facto, se for reeleito Biden será o presidente mais velho da história dos EUA. Mas também deve ser considerada a subida da esperança de vida registada nas últimas décadas.

Biden tem uma longa carreira política. Foi senador com 30 anos, tendo vencido sete eleições para o Senado e quatro vezes tentou a presidência ou a vice-presidência. Foi vice-presidente de Obama e em 2020 ganhou a eleição para a Casa Branca, a tal eleição que Trump continua a dizer que lhe foi roubada, apesar de os tribunais terem declarado numerosas vezes o contrário.

Parece que um dos motivos que levaram Biden a recandidatar-se terá sido a forte probabilidade de vir a defrontar Trump na eleição presidencial de novembro do próximo ano. Ele considera-se, entre os possíveis candidatos do partido democrata, o mais apto a vencer Trump; e também julga que Trump será o candidato do partido republicano mais fácil de derrotar.

Trump é idolatrado pelos seus seguidores; mas uma larga faixa de votantes não encara com qualquer simpatia a hipótese de mais quatro anos de Trump na Casa Branca. Quanto a Biden, não é uma escolha que entusiasme a maioria dos membros do partido democrata, mas não tem anticorpos que os impeçam de o apoiar.

No plano internacional, Biden saiu-se mal na caótica retirada dos militares americanos do Afeganistão, em 2021. Mas fez um excelente trabalho no apoio à Ucrânia e sobretudo na estreita ligação com os parceiros europeus da NATO, que assim conheceu uma nova vida. Se os republicanos voltassem à Casa Branca, provavelmente a guerra da Ucrânia acabaria – com a vitória de Putin e com o nessa altura provável riscar da Ucrânia do mapa político da Europa.

Há, todavia, uma área da política interna americana que interessa a todos os que, pelo mundo fora, preferem a democracia. Trata-se da sanidade da democracia americana, que o domínio do partido republicano por Trump ameaça seriamente. Se a maioria dos votantes americanos tomar consciência de que não é democrático um regime onde os que perdem eleições não aceitam a derrota e clamam por fraudes, muito dificilmente poderão reeleger Trump.