Há 49 anos, uma revolta militar iria mudar a vida política em Portugal. Descontentes com as guerras nas colónias sem fim à vista, os militares avançaram para derrubar o Governo da altura. Assim, a partir de um descontentamento profissional, os militares revoltosos acabaram com o regime não democrático que vigorou no país desde 1926.

Claro que a transição para a democracia levou algum tempo a enraizar-se. A luta entre os defensores de uma democracia liberal e aqueles que pretendiam uma ditadura de esquerda foi dura e difícil.

Ora a própria democracia, com eleições, veio afastar uma ditadura de esquerda. Um ano depois do 25 de Abril, em 1975, realizaram-se eleições para a Assembleia Constituinte. A afluência às urnas foi enorme, mais de 91% dos inscritos votaram. E os resultados mostraram que aqueles que, à esquerda, falavam em nome do povo, tinham afinal poucos apoiantes.

Passou quase meio século. Os portugueses parecem agora desiludidos com a democracia. Explorando esse descontentamento, o populismo acena com um regime dependente de um líder forte para resolver problemas difíceis.

O fraco crescimento económico e o alastrar da pobreza não ajudam a combater as tendências não democráticas. Mas será que os portugueses querem regressar a um regime como o que vigorou entre nós até 1974? Não acredito nisso. A democracia vencerá.