Os primeiros dias de funcionamento da comissão parlamentar de inquérito à TAP representaram um murro no estômago para milhões de portugueses. Sabíamos que as coisas não andavam bem, mas não imaginávamos que a realidade fosse tão deprimente.

Políticos e gestores, no ativo ou já afastados, mostraram uma enorme falta de consideração pelos sacrifícios de todos nós e principalmente dos trabalhadores da TAP (cortes nos vencimentos), bem como pelos 3,2 mil milhões de euros de dinheiro dos contribuintes, dois fatores que possibilitaram à TAP ter registado lucros em 2022. Foi uma impressionante sucessão de mentiras, de falta de sentido de Estado, de promiscuidade entre política e negócios, de incompetência, de ausência de profissionalismo, de irresponsabilidade, etc.

Depois do que se viu, a reação de muitos é desejar que a TAP saia quanto antes da órbita governamental, independentemente de quaisquer ideologias. É que os governantes do PS revelaram não saber lidar com uma grande empresa na área do Estado, interferindo constantemente na sua gestão, por vezes pelos motivos mais ridículos.

Também creio que entre nós foi avançando o desejo de nunca mais uma maioria absoluta chegar ao poder. Até porque nada garante que outro partido, nomeadamente o PSD, faria melhor com uma tal maioria.

Tudo isto reforça o populismo. “A incompetência é a melhor amiga do populismo”, como escreveu aqui J. L. Ramos Pinheiro. No indispensável combate ao populismo cabe grande responsabilidade ao jornalismo, sobretudo quando, como agora, os políticos falham. Há que evitar o sensacionalismo e que encarar os problemas da sociedade e do Estado com racionalidade e respeito pelo pluralismo. Não será uma tarefa fácil.