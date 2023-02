Um ano de invasão

A guerra da Ucrânia o que é? Uma invasão da Rússia, que procura anexar território de outro país. Uma violação das normas mais elementares do direito internacional. Toda a gente sabe isto, mas alguns parecem esquecê-lo.

Putin teve o descaramento de afirmar, há dias: “Foram eles que começaram a guerra. Nós estamos a tentar pará-la”. É o mundo de pernas para o ar.

Também houve gente que acusou a NATO de se ter aproximado das fronteiras russas, enervando Moscovo. Ora os países que entraram na NATO, depois do colapso do comunismo soviético, quiseram fazê-lo para se defenderem dos russos, ninguém os obrigou. Como ainda agora se viu com dois países tradicionalmente neutros, a Suécia e a Finlândia, que, perante a agressividade russa, decidiram ingressar na NATO.

Algum esquecimento de que a Rússia é o invasor e a Ucrânia o país invadido se nota, ainda, em certas propostas de paz. Assumem elas uma equidistância entre russos e ucranianos, como se estivessem em plano idêntico o agressor e o agredido. E como se os ucranianos não tivessem o direito, e até a obrigação, de se defenderem da agressão. É o que têm feito, com enorme bravura.

O Presidente Biden foi a Kiev. Nunca um presidente americano se tinha deslocado a um país em guerra sem a presença militar americana, nem na segunda guerra mundial. Foi uma corajosa decisão, que entusiasmou os ucranianos e enfureceu os russos. Putin respondeu suspendendo a participação russa no acordo com os EUA de 2010 sobre a limitação de armas nucleares. É a já habitual ameaça nuclear.

Moscovo agita repetidamente a ameaça nuclear para promover o medo entre os adversários. Os bombardeamentos russos a alvos civis na Ucrânia têm a mesma finalidade – desmoralizar a população ucraniana, tentando que ela desista de lutar. Mas felizmente os ucranianos não cedem perante este terrorismo de Estado.