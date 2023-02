Os franceses e a idade da reforma

Em França sucedem-se as manifestações e as greves contra a subida da idade da reforma. O presidente Macron quer passar essa idade dos 62 anos atuais para 64, argumentando que a esperança de vida dos franceses é agora quase dez anos mais alta do que era em 1980.

Mas as sondagens revelam que 64% dos franceses estão contra a subida da idade da reforma. E até partidos de direita, como os Republicanos, que antes tinham apoiado a subida da idade de 60 para os atuais 62 anos, recusam a subida que o governo de Macron quer implementar.

A história mostra que os franceses reagem quase sempre mal, e algumas vezes violentamente mal, a reformas. Vários chefes do governo em França (o que inclui o presidente da República e o primeiro-ministro) tiveram que recuar e desistir de concretizar reformas, perante os protestos nas ruas.

É difícil em França ter um debate racional sobre vantagens e inconvenientes de medidas menos populares – os gritos apaixonados da rua abafam tudo. Neste caso, por exemplo, não parece que se tenha sequer equacionado o imperativo de justiça entre gerações. Ou seja, se manter a idade da reforma apesar do aumento da esperança de vida não irá prejudicar as perspetivas de uma futura reforma, com uma pensão razoável, para as gerações mais jovens.

Abordando esta questão francesa, o semanário The Economist interroga-se sobre as relações dos franceses com o trabalho. Escreve ele que, para os franceses, uma boa sociedade será aquela onde for menor o fardo do trabalho. Mas, em contrapartida, o Economist refere um estudo segundo o qual três quartos dos inquiridos (franceses) dizem que são geralmente felizes a trabalhar. Enfim, é complicado.

Nós, portugueses, podemos felicitar-nos por, a partir de 2015, ter sido resolvido o problema da idade da reforma, ligando-a à evolução da esperança de vida. Assim, depois de durante uma década a esperança de vida entre nós ter aumentado quase meio ano, em 2023 a subida da mortalidade por causa da pandemia leva a um primeiro recuo de três meses na idade da reforma, que é agora de 66 anos e quatro meses.