Problemas na concorrência transatlântica

O presidente dos Estados Unidos afirmou há dias: “Enquanto for eu a decidir, as estradas americanas, as pontes e as autoestradas serão construídas com produtos americanos”. Este objetivo levou a Casa Branca e o Congresso a lançarem um enorme conjunto de subsídios às empresas americanas.

Biden pretende reindustrializar a economia do seu país. De caminho, incentiva generosamente a transição energética (esse ponto, o mundo agradece) e procura livrar-se de circuitos de abastecimento de partes e peças que ofereçam pouca segurança – logo, quer transferir para solo americano esses circuitos.

Os EUA dispõem de um grande mercado interno; por isso podem adotar um certo grau de protecionismo sem custos demasiado elevados. Os países europeus queixam-se de que, assim, as suas empresas perdem competitividade. Não se trata apenas de uma guerra comercial – mais importante, ainda, é o receio europeu de que os subsídios americanos levem muitas empresas a não investirem na Europa comunitária, desviando investimentos para os EUA.

Há meses, Macron foi a Washington protestar contra esta entorse à sã concorrência. Não parece ter-se entretanto alterado a posição americana, que já concedeu algumas facilidades às exportações britânicas. Biden quer ser reeleito em 2024 e apostou tudo neste gigantesco programa de apoio às empresas do seu país.

Como pode, então, responder a UE? Ainda não existe um programa a nível comunitário para tal efeito. Países mais poderosos, como a França e a Alemanha, acenam com subsídios nacionais dos Estados membros para enfrentarem os subsídios americanos.

Esta política arrisca-se a prejudicar o mercado interno europeu, que tem vindo a ser construído ao longo dos anos. Seria um recuo dramático e pouco inteligente.

Por outro lado, as críticas que os dirigentes europeus fazem a Washington poderão ser dirigidas aos países da UE com mais recursos. Portugal, que tem um pequeno mercado interno, não pode naturalmente competir com subsídios de países com economias muito maiores e financeiramente mais poderosos. Este ponto de vista tem sido defendido pelo Governo português, e bem. Veremos se, perante este novo “desafio americano”, a integração europeia sai enfraquecida ou, como seria desejável, reforçada.