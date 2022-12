Habitualmente, não me refiro aos casos que têm marcado a vida do atual Governo de maioria absoluta. Mas eles são tantos e alguns tão graves que hoje abro uma exceção.



Há alguns meses o primeiro-ministro A. Costa pôs a correr que a multiplicação de casos seria obra das oposições, como se muitos desses casos fossem invenções para denegrir os governantes. A realidade, porém, é bem diferente: a onda de casos que suscitam perplexidade e indignação na opinião pública resulta da ação ou omissão dos governantes, incluindo do primeiro-ministro (como aconteceu com Miguel Alves, ex-presidente da Câmara de Caminha e nomeado secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro).

Será que a maioria absoluta obtida em 30 de janeiro de 2022 levou a um menor cuidado dos governantes? Em vez de esse inesperado resultado eleitoral trazer rigor ao PS, parece que trouxe luz verde para todas as tropelias, como se os governantes não tivessem que responder ao país pelas suas ações e omissões.

Como felizmente vivemos em democracia, as pessoas indignam-se e reclamam por causa dos casos. Que A. Costa atribua esta reação a táticas das oposições, apenas torna mais lamentáveis os escândalos. Em nove meses de exercício que leva o atual executivo caíram dez governantes. Esperemos que em 2023 A. Costa, os seus ministros e secretários de Estado deixem de viver num clima de irresponsabilidade e evitem mais casos.

Se tal não acontecer, receio que um crescente número de portugueses desista de votar.