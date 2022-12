​O espírito de Natal

Compreende-se a reação de muitos católicos contra a transformação do Natal numa festa comercial. Mas importa ver mais longe e perceber que o espírito do Natal – um espírito de paz e de atenção aos outros – tem muito a ver com o nascimento de Jesus.



Por detrás da azáfama com os presentes está frequentemente uma preocupação com os outros, sobretudo com os que mais sofrem. Neste Natal, em que tantas famílias portuguesas se debatem com a subida do custo de vida, temos de lembrar essas famílias, que encontram inúmeras dificuldades em ter alegria nesta quadra dita festiva.

Do nascimento de Jesus brotam sentimentos de solidariedade que envolvem crentes e não crentes. O Natal é para todos um alerta para não sermos dominados por um individualismo egoísta, que ameaça as nossas sociedades materialistas.

Para os crentes é mais do que isso, naturalmente, pois acreditamos estar perante um Deus que encarnou na condição humana. É Deus connosco. Essa é a extraordinária notícia do Natal.

Que o nascimento de Jesus nos torne mais atentos ao sofrimento dos irmãos são os meus votos natalícios. Boas festas!