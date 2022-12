Divergências transatlânticas

O presidente francês Macron foi a Washington. Ainda antes de ser recebido por Joe Biden, Macron queixou-se publicamente dos generosos subsídios dos EUA a vários artigos industriais, como automóveis movidos a eletricidade, desde que produzidos em território americano, tornando difícil os artigos franceses poderem competir.

Esta queixa é partilhada por outros países europeus, que se sentem prejudicados pelos apoios financeiros dados às empresas americanas, em particular no sector da energia e no dos semicondutores. Nos EUA, Macron falou em nome da Europa. O nacionalismo económico de Joe Biden atrai empresas europeias para os EUA e trava o investimento na UE.

Do lado americano também existem queixas sobre o modelo económico europeu. Por exemplo, não agrada aos EUA o facto de muitas empresas europeias, nomeadamente alemãs, terem ficado dependentes da energia proveniente da Rússia, ou do mercado chinês para exportarem. Em Washington também se lamenta que a maioria dos países europeus só muito lentamente esteja a aumentar as suas despesas com a defesa, adiando a sua promessa de dedicarem a esse sector 2% do PIB.

Em resposta à agressão russa à Ucrânia, os EUA e a UE têm mostrado uma frente unida, surpreendendo Putin. Para que essa unidade não se desfaça, importa que as divergências atuais sejam ultrapassadas. A visita de Macron à Casa Branca foi um passo nesse sentido. Outros passos se devem seguir.