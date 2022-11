​Das eleições intercalares às presidenciais

É habitual na política americana que nas eleições federais intercalares, a meio do mandato do presidente, o partido deste sofra uma perda. Embalado por esta tradição e também por algumas sondagens que previam uma clara vitória para o partido republicano, na segunda-feira, véspera das eleições, Donald Trump avisou solenemente que no próximo dia 15 faria um importante anúncio – não o disse, mas toda a gente percebeu que seria a confirmação da sua recandidatura a presidente.



Veremos se Trump mantém o anúncio. Se o fizer, não será no quadro de uma encenação triunfalista, como ele inicialmente pretendia. Estas eleições não correram bem a Trump. Vários candidatos por ele promovidos não foram eleitos, como aconteceu na Pensilvânia, por exemplo. Ouviram-se vozes acusando Trump de ser o principal responsável pela não concretização da grande onda republicana que muitos tinham previsto.

E na Florida a vitória do governador Ron DeSantis (foi reeleito como quase vinte pontos de percentagem de avanço) traz para a ribalta a possibilidade de o partido republicano o escolher para candidato presidencial em 2024.

DeSantis é um republicano conservador, situado muito à direita e com posições reacionárias sobre matérias como racismo e minorias sexuais. Mas tem apenas 44 anos e é inteligente.

Trump reagiu com a sua habitual brutalidade e falta de elegância à hipótese, levantada por jornalistas, de DeSantis o ultrapassar na corrida à presidência. Ameaçou Ron DeSantis, se ele se candidatar, de fazer sobre ele revelações “nada lisonjeiras”. É o “trumpismo” em ação.

Trump não ser o candidato presidencial republicano em 2024 não parece o mais provável, dado que o ex-presidente colonizou o partido. Mas há ainda que contar com os numerosos processos judiciais – criminais, civis e políticos – que aguardam Trump e o poderão tornar incómodo enquanto candidato.

Quem reafirmou a sua decisão de se recandidatar foi o atual presidente, Joe Biden, animado com o desempenho dos democratas nestas eleições intercalares.