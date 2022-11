​Democracia e eleições

Na noite de domingo, depois de Lula ter sido formalmente proclamado presidente do Brasil, o ainda presidente Bolsonaro não o felicitou. Omitiu uma importante tradição democrática.



Esta não é uma mera questão de educação. É muito mais o que isso, pois felicitar o adversário que nos derrotou simboliza um traço essencial da democracia: o político que perde uma eleição não é eliminado e poderá tentar mais tarde ganhar em nova eleição.

Bolsonaro também não classificou de ilegítima a vitória de Lula, nem apoiou os cortes de estradas e os apelos aos militares para intervirem. Vários seguidores de Bolsonaro venceram diversas eleições por ocasião da primeira e da segunda voltas da eleição presidencial. Se Bolsonaro seguisse o mau exemplo de Trump, teria de considerar também fraudulentas as votações nos seus apaniguados.

O problema nos Estados Unidos é bem mais grave. Na próxima terça-feira, 8 de novembro, realizam-se eleições intercalares nos EUA. É provável que os democratas percam a maioria na Câmara dos Representantes e talvez também a curtíssima maioria que têm no Senado. É o que acontece com alguma frequência a meio do primeiro mandato presidencial.

Mais importante do que o confronto entre democratas e republicanos, é o facto de, dos 550 candidatos republicanos que se apresentam a votos na próxima terça-feira, nada menos de 340 não reconhecerem Joe Biden como tendo sido eleito em 2020 (números do Washington Post).

Estes políticos do partido republicano seguem a linha de Trump, que ainda hoje mantém a mentira que ele trouxe para a praça pública ainda não tinha acabado a contagem dos votos da eleição presidencial de 2020.

Não obstante dezenas de intervenções de organismos independentes, incluindo tribunais, terem concluído não ter havido qualquer fraude, a ficção de Trump continua e o seu domínio do partido republicano leva os políticos que ele apoia a fingirem acreditar nela.

É surpreendente que tantos, dentro e fora dos EUA, não tenham percebido que, quando os que perdem uma votação logo gritam por fraude e não reconhecem a derrota, as eleições deixam de ter sentido.

É o colapso da democracia que se prepara.