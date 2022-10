​China: um país, um líder, um sistema

Impressiona o enorme auditório onde decorre o 20.º Congresso do Partido Comunista Chinês.



Aqueles participantes estão ali para aprovar e aplaudir tudo o que Xi Jinping diga e proponha.

A grande preocupação dos dirigentes chineses é não repetirem o colapso da União Soviética. Isso conduz a uma forte repressão.

A permanente vigilância das pessoas atingiu na China uma intensidade rara, com a ajuda do progresso tecnológico do país.

Em Hong Kong qualquer vestígio de liberdade política foi eliminado, o que deixou Xi Jinping orgulhoso. Já passou o tempo da frase “um país, dois sistemas”.

A terrível repressão das populações de religião islâmica no Tibete e em Xinjiang, onde se multiplicam os “campos de reeducação”, ofende os mais elementares direitos humanos.