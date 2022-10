Uma situação humilhante

Na campanha para a liderança do partido conservador britânico os dois finalistas foram Liz Truss e Rishi Sunak. Num debate entre os dois, R. Sunak, ex-ministro das Finanças, tentou convencer L. Truss que baixar fortemente os impostos sem cortar na despesa não seria uma boa ideia. Em vão.

Liz Truss manteve o seu entusiasmo por um choque fiscal. Uma vez chefe do governo, chamou para ministro das Finanças um seu amigo, Kwasi Kwarteng, para levar por diante a baixa dos impostos.

Kwarteng mostrou ser sobretudo um ideólogo liberal fanático, sem experiência nem competência para gerir as finanças de um Estado. Assim, apresentou em 23 de Setembro uma brutal descida de impostos, que favorecia os mais ricos.

O resultado foi catastrófico, porque Kwarteng recusou cortar despesa pública para tapar o buraco decorrente da baixa na receita fiscal. Os mercados perderam a confiança na gestão britânica das finanças públicas.

Os juros da dívida pública do Reino Unido subiram acentuadamente, ao passo que a cotação cambial da libra afundava. O Banco de Inglaterra, que se preparava para subir os juros visando combater a inflação, foi obrigado a comprar dívida pública britânica no mercado; essa compra terminava na passada sexta-feira, dia em que se soube do afastamento de Kwasi Kwartweng.

Entretanto, no interior do partido conservador multiplicavam-se as movimentações para substituir a chefe do governo. Em desespero, L. Truss pediu a Kwarteng... que pedisse a demissão. O ministro aceitou e agora há um novo ministro das Finanças, Jeremy Hunt.

Liz Truss ainda é primeira-ministra, mas provavelmente não por muito tempo. Ela foi humilhada e o seu governo terá agora de seguir uma política bem diferente da que ela propunha. Basicamente, a prioridade será restaurar a credibilidade e a confiança dos investidores na dívida pública britânica, confiança que L. Truss e Kwarteng destruíram. Este é um caso de estudo obrigatório sobre como não governar um país.