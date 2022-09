Inflação e justiça social

A semana que hoje começa irá trazer medidas importantes em matéria de inflação. Hoje mesmo o Governo deve aprovar apoios às famílias mais afetadas pela inflação. E na próxima quinta-feira o BCE subirá os seus juros diretores.



Prevê-se que o BCE suba 0,75% os seus juros. Uma subida maior do que há uns meses se esperava. Uma política monetária restritiva é hoje a principal arma para combater a inflação. Esperemos que o BCE não exagere, depois de se ter mantido sem agir durante demasiado tempo.

Seria bom, mas é improvável, que os juros relativamente altos não conduzissem a uma recessão. Só que deixar a inflação progredir acabaria por ser mais danoso para a economia europeia do que uma recessão curta e pouco profunda.

As medidas que o Governo irá hoje tomar não são de combate à inflação, mas de mitigação da forte alta do custo de vida, sobretudo para as famílias de menores rendimentos. Medidas desse tipo são urgentes, até porque a inflação é socialmente injusta – a subida dos preços da alimentação prejudica muito mais os pobres e remediados do que os ricos.

Por outro lado, convirá ter presente que Governo deverá devolver aos contribuintes uma parte do excesso de receitas fiscais pelo mero efeito automático da inflação. Tal devolução não poderá repetir-se nos anos seguintes, mas agora é um imperativo de justiça.

Por vezes, as medidas de mitigação dos custos que a alta de preços acarreta poderão até agravar a inflação. Daí o alerta do governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, apelando a que o Governo não tome medidas pró-cíclicas, como seria a indexação de salários à inflação – um ciclo vicioso que eternizaria a inflação.