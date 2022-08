Saúde: mais do mesmo

Dada a degradação em curso do Serviço Nacional de Saúde (SNS), apesar de ter recebido mais dinheiro dos contribuintes, a demissão de Marta Temido não foi uma surpresa.



Marta Temido demitiu-se, não foi demitida. A causa próxima terá sido o trágico falecimento de uma grávida, mas o motivo de fundo parece ter sido a falta de apoio público do primeiro ministro.

Eunice Lourenço, editora de política do “Expresso”, escreveu que A. Costa recentemente se mostrava crítico de Marta Temido. Por exemplo, ao afirmar que os problemas do SNS não podem ser sempre e só respondidos com mais meios. Ou seja, a crise do SNS não é de dinheiro, mas de “gestão em rede”.

O primeiro-ministro aceitou a demissão de Marta Temido, mas fez saber que não será rápida a substituição da ministra. A. Costa pretenderá que

Marta Temido fique no seu cargo até levar ao Conselho de Ministros a regulamentação do novo estatuto do SNS. E, porventura, também a escolha do diretor-geral do SNS. Um cargo novo que, na prática, se afigura uma fonte de conflitos de competência com o próprio ministro e com outros diretores-gerais do ministério.

Esta pretensão do primeiro ministro implica que Marta Temido não saia do ministério antes de meados de setembro. Mais importante, ela revela que A. Costa não quer qualquer mudança de orientação política em geral no ministério da Saúde e em particular no SNS. O próximo ministro da Saúde ficará, assim, condicionado. Mais do mesmo, portanto.

António Costa já mostrou que não quer mudanças nem reformas. A sua maioria absoluta está ao serviço do imobilismo.