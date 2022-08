Desequilíbrios demográficos

Noticiam os jornais que as famílias portuguesas nunca gastaram tanto na saúde como em 2021. É a consequência de a população envelhecer e de os apoios do Estado serem reduzidos, comparando com os países europeus mais ricos.



Em 2019 Portugal registava uma das percentagens mais elevadas de pagamentos diretos na saúde, ou seja, dinheiro do bolso dos

doentes. Essa percentagem é o dobro da média da UE.

Mas têm um limite esses pagamentos diretos – a certa altura os doentes e as suas famílias não têm mais dinheiro. É também por isso que muita gente segue com angústia a degradação em curso no Serviço Nacional de Saúde.

Portugal é o país europeu que mais rapidamente envelhece. Aumenta a esperança de vida e diminuem os nascimentos. É uma tendência geral

no mundo, mas entre nós ela é muito acentuada. Em 1990 havia em Portugal 66 idosos (maiores de 65 anos) para cem crianças e jovens (até aos 14 anos). Agora os idosos são mais do dobro.

Certamente que prolongar a vida é, em princípio, algo positivo. O problema está em que muitos idosos perdem demasiada qualidade de vida na velhice, chegando ao ponto de não terem dinheiro para medicamentos e consultas. E os idosos já representam quase um quarto da população do país.

Um grande número dos mais velhos vive, assim, tempos difíceis na última fase da vida. Simultaneamente, as jovens gerações angustiam-se com a perspetiva de, quando chegarem à velhice, os esperarem pensões de reforma irrisórias. É que são cada vez mais os idosos a receberem pensões de reforma graças aos descontos para segurança social de um número cada vez menor de trabalhadores no ativo.

Estes são problemas sociais graves em Portugal. Mas não parecem receber grande atenção dos responsáveis.