​O futuro da democracia joga-se nos EUA

Ao fim de três anos de governação caótica e irresponsável, Boris Johnson finalmente aceitou demitir-se. A democracia britânica sai abalada desta passagem de Johnson pelo poder. Infelizmente, as ameaças à democracia são ainda mais sérias do outro lado do Atlântico.

As principais cadeias de televisão americanas, com exceção da Fox News (partidária de Trump), têm vindo a transmitir as sessões da comissão de inquérito do Congresso dos EUA que investiga o assalto ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Sucedem-se ali revelações gravíssimas sobre a atitude de Trump, ainda presidente quando da invasão do Capitólio, ao incentivar centenas de apoiantes armados a impedirem que o Congresso certificasse a vitória eleitoral de Joe Biden.

Foi particularmente impressionante o depoimento de Cassidy Hutchinson, que era adjunta do chefe de gabinete da Casa Branca, Mark Meadows, quando ocorreu a invasão do Capitólio. Ao contrário do que muitos outros elementos da administração Trump fizeram, recusando-se a comparecer na comissão de inquérito, Hutchinson revelou enorme coragem.

Revelou ela que Trump rejeitou, furioso, todos os conselhos dos seus subordinados para que travasse aquela multidão, de modo a não invadir o Capitólio. Não está excluído que Trump venha a ser criminalmente acusado pelo Departamento de Justiça – seria o primeiro ex-presidente dos EUA a ser acusado de crime.

Mas nem a exposição desta tentativa de golpe de estado parece mudar a atitude dos membros do partido republicano. Mesmo personalidades que, em janeiro do ano passado, se demarcaram da posição de Trump, segundo a qual a eleição presidencial teria sido roubada, agora afirmam que, se Trump se candidatar à presidência, o irão apoiar. É o caso, por exemplo, de Mitch McConnell, líder da minoria republicana no Senado.

Ora ver de novo Trump na Casa Branca, um político que continua a manter a ficção mentirosa de que Joe Biden foi eleito graças a fraude, é assistir à maior crise da democracia americana. A democracia é incompatível com a posição dos que, ao perderem eleições, não aceitam a derrota.

Esta é a diferença de Trump em relação a muitos outros autocratas, que em geral tratam de viciar o processo eleitoral em seu favor. Trump e o partido republicano também o fazem, mas vão muito mais longe na mentira.

E se os membros do partido republicano se cansarem de Trump, é possível que nomeiem para candidato presidencial o governador da Florida, Ron DeSantis, um político bem sucedido, mais jovem (43 anos), que também é de extrema-direita, mas que evita, por exemplo, declarações racistas sobre a alegadamente ameaçada supremacia branca. É nos EUA que se joga nos próximos anos o futuro da democracia liberal.