​Problemas da transição energética

No final de fevereiro um relatório da ONU manifestou clara frustração pela lentidão com que tem avançado, se é que avançou, o combate à crise climática. António Guterres, secretário-geral da ONU, fez um apelo dramático para que a raiva suscitada por aquela lentidão se transforme em acção. Segundo os cientistas, os riscos nunca foram tão altos.



Oxalá apelos como este contribuam para acelerar a transição energética que se impõe, nomeadamente diminuindo a sério o recurso aos combustíveis fósseis. Mas existe o risco de estas e outras manifestações de raiva e frustração com a insuficiente redução de CO2 na atmosfera conduzirem ao desânimo e à desistência.

Neste ambiente pouco esperançoso chamo a atenção para um recente cálculo do semanário britânico “The Economist”. Referindo uma estimativa da McKinsey sobre o investimento global necessário para eliminar até 2050 a emissão de gases com efeito de estufa – nada menos de 25 triliões de dólares – o “Economist” fez uma outra conta menos assustadora. Diz aquele semanário que o investimento adicional necessário para uma economia verde poderá ser da ordem de 1,4% do PIB por ano entre 2026 e 2035, baixando um pouco depois. Ou seja, um valor atingível.

A palavra chave é “adicional”, partindo do princípio que, independentemente do combate ecológico, ao longo das próximas três décadas o mundo terá de substituir os automóveis com motor de combustão, as centrais a gás e a petróleo.

Sem pôr em causa este cálculo do “Economist”, importa ter presente que a maioria das empresas petrolíferas travou o seu investimento na pesquisa e produção de petróleo, apostando cada vez mais nas energias renováveis – é o caso da EDP, por exemplo. Compreende-se: investir em petróleo arriscar-se-ia a ser ruinoso quando esses investimentos começassem a produzir.

A oferta de petróleo no mercado tende a não ser suficiente para a procura global neste momento. Por isso sobem os preços do “crude”. Dir-se-ia que falta gerir a transição dos combustíveis fósseis para as energias menos poluentes, evitando estrangulamentos no mercado. Como a transição não é gerida assistimos a um recurso ao carvão e ao petróleo, atrasando o abandono dos combustíveis fósseis.