“É tudo uma encenação dos ucranianos” – é com frases deste tipo que S. Lavrov tenta refutar os horríveis crimes de guerra praticados por militares ao serviço de Putin nos arredores de Kiev. Quem assim fala também garantira que a Rússia não iria invadir a Ucrânia, considerando alarmistas e histéricos os avisos dos EUA alertando para uma iminente invasão, iniciada de facto a 24 de fevereiro. Mas não se trata de uma invasão, nem de uma guerra, é apenas uma “operação militar especial”, alega Moscovo.

Com exemplos destes a credibilidade de Putin e dos seus auxiliares caiu a pique. São mentirosos.

Que os russos praticam crimes de guerra na Ucrânia era evidente quase desde o inicio da invasão. Víamos na televisão serem bombardeados e destruídos hospitais, maternidades, teatros, prédios de habitação onde moravam civis, a sede da Cruz Vermelha, etc. O horror do que aconteceu em Bucha subiu mais um grau na escala do crime e da barbaridade.

Dir-se-ia que Putin quer uma Ucrânia não só destruída como desmoralizada, por isso assassina mulheres e crianças. A infernal lógica do terror, que funcionou na “pacificação” russa da Chechenia e na Síria, terá levado à tortura e ao assassínio a sangue frio de centenas de pessoas. Muitos jornalistas puderam ver em Bucha dezenas de corpos mortos nas ruas, alguns com as mãos amarradas atrás das costas. E também encontraram indícios claros de casas ocupadas pelos soldados russos (ou contratados pelos russos), depois de liquidarem a tiro os respetivos proprietários.

Estes crimes contra a humanidade têm obviamente que ser investigados e condenados. Mas eles desde já marcam um retrocesso de civilização que até há pouco julgaríamos impensável na Europa. Por isso sentimos vergonha.