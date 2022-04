Problemas da crise energética

Na semana passada os Estados Unidos libertaram parte das suas reservas de petróleo, tentando travar a subida dos preços do “crude”. Durante seis meses os EUA colocarão no mercado um milhão de barris por dia.

Seguiram-se decisões no mesmo sentido por parte de países europeus, bem como do Canadá, México e Coreia do Sul. O preço do barril desceu, embora continue a níveis elevados.

A decisão de Biden foi tomada depois de não resultarem as pressões americanas para que a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos aumentassem a sua produção petrolífera.

Por outro lado, a intensificação da pandemia de covid-19 na China, a par com a decisão do partido comunista chinês de não levantar restrições, parece afetar o crescimento da economia chinesa. Ora a China é o maior importador mundial de petróleo. É possível que uma descida na procura chinesa trave, até certo ponto, a escalada nos preços do “crude”.

Da parte dos importadores de petróleo, como são os países da UE, nota-se uma forte relutância em reduzirem o seu consumo, ao contrário do que acontece com o choque petrolífero de 1974. Nessa altura, em vários países europeus foi reduzida a velocidade máxima nas estradas, na Alemanha e nos Países Baixos algumas cidades decretaram um dia por semana sem trânsito automóvel, nos edifícios do Estado em França o aquecimento teve o limite máximo de 20 graus centígrados, etc. A ausência, agora, de medidas para reduzir o consumo de petróleo suscita dúvidas sobre a disposição dos europeus para fazerem alguns sacrifícios na defesa da democracia ucraniana contra a invasão da Rússia.

Essas dúvidas acentuam-se no caso do gás natural, sobretudo na Alemanha. Este país importa da Rússia cerca de metade do gás que consome. Cortar drasticamente as importações de gás russo conduziria a uma recessão, diz o chanceler Scholz, contradizendo alguns economistas germânicos que julgam possível não importar gás natural da Rússia e manter a economia a crescer.

Certo é que o governo alemão já deu o primeiro passo no sentido de um racionamento do gás, para o caso de Moscovo suspender o seu fornecimento (por exemplo, por só aceitar pagamentos em rublos, que os países europeus recusam - matéria que certamente levará a uma longa batalha judicial).

A hipótese de a Europa importar gás natural liquefeito dos EUA, para compensar as compras que deixaria de fazer à Rússia, é demasiado optimista, por dois motivos. Primeiro porque os produtores americanos de gás natural, através da perfuração de rochas de xisto (“fracking”), estão praticamente a operar a cem por cento da sua capacidade; depois, porque escasseiam na Europa e nomeadamente na Alemanha terminais portuários para recolher dos navios o gás liquefeito. Terminal que existe em Portugal, em Sines, mas cuja construção noutros portos demora anos.

Ou seja, substituir o gás russo na Europa por gás vindo dos EUA não é solução para o imediato. Este é o lamentável preço da irresponsabilidade de vários países europeus, com destaque para a Alemanha, ao terem-se colocado na dependência energética da Rússia.