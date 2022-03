​As democracias liberais os seus críticos

As principais críticas às democracias liberais veem do interior das sociedades onde esse regime está implantado. Grande parte das críticas visam a economia de mercado que vigora nessas sociedades. O capitalismo tem mau nome.



Dado o fracasso do comunismo soviético poucos advogam hoje uma qualquer “ditadura do proletariado”. Os factos mostraram que o comunismo soviético não favoreceu o crescimento económico e politicamente cortou as liberdades.

Há quem aponte, em teoria, regimes coletivistas capazes de proporcionarem prosperidade económica. Só que tais regimes não existem na prática.

Então a China? – poderá objetar-se. A China teve um fabuloso crescimento económico, que tirou milhões da pobreza. Mas isso apenas aconteceu quando Deng Xiao Ping liberalizou a economia chinesa, permitindo que o mercado funcionasse dentro de certos limites.

Agora Xi Jinping tenta contrariar alguns efeitos perversos do mercado, como o agravar das desigualdades económicas. É possível que a economia chinesa perca algum do seu dinamismo. Mas o principal problema é outro: na China o poder político controla ferozmente a liberdade dos cidadãos, até por via electrónica.

A Revolução Francesa e as liberdades civis e políticas que ela trouxe, depois do “terror”, tiveram origem na pressão de burgueses enriquecidos. Era o “terceiro estado”, que não tolerava ficar excluído dos direitos e liberdades de que apenas a nobreza e o alto clero gozavam.

A China gerou muitos milionários. Mas estes subordinam-se, sem protestarem, ao mais opressivo regime que existe no mundo, que a todos vigia em permanência. Não acredito que alguém da mais radical extrema-esquerda quisesse trocar uma democracia liberal, representativa, por um regime à chinesa. Na China os direitos humanos são apresentados como burlas ocidentais,

As democracias liberais têm muitos defeitos. E a economia de mercado, por vezes, é uma “economia que mata”, como disse o Papa Francisco. Mas os regimes democráticos têm pelo menos uma virtude, que nos outros regimes está ausente: são reformáveis. Por isso é tão importante a liberdade, incluindo a liberdade de criticar e protestar.